Мерц про атаку по Польщі: Це частина довгої низки російських провокацій

Німецький канцлер Фрідріх Мерц назвав заліт російських дронів до Польщі частиною "довгої низки провокацій" у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Про це політик написав у соцмережі X.

Він зазначив, що 10 вересня Польща проінформувала союзників по НАТО про порушення свого повітряного простору російськими БпЛА, й додав, що уряд Німеччини "найрішучішим чином засуджує ці агресивні дії Росії".

"Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО та Європейського Союзу. Ці безрозсудні дії є частиною довгої низки провокацій у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Добре, що Польща разом із союзниками по НАТО вчасно розпізнала цю небезпеку і змогла її усунути. На прохання Польщі Рада НАТО сьогодні обговорила дії Росії відповідно до статті 4 договору про НАТО", – додав він.

Підсумовуючи, Мерц заявив, що Альянс "є і залишається готовим до оборони".

Тим часом президент США Дональд Трамп написав: "Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" Політик не пояснив, що має на увазі.

ДОВІДКА
У статті 4 Північноатлантичного договору йдеться: "Сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін".

У наступній, статті 5, записаний принцип про колективну безпеку (напад на одного означає напад на всіх).
