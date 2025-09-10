Мерц про атаку по Польщі: Це частина довгої низки російських провокацій
Німецький канцлер Фрідріх Мерц назвав заліт російських дронів до Польщі частиною "довгої низки провокацій" у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Про це політик написав у соцмережі X.
Він зазначив, що 10 вересня Польща проінформувала союзників по НАТО про порушення свого повітряного простору російськими БпЛА, й додав, що уряд Німеччини "найрішучішим чином засуджує ці агресивні дії Росії".
"Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО та Європейського Союзу. Ці безрозсудні дії є частиною довгої низки провокацій у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО. Добре, що Польща разом із союзниками по НАТО вчасно розпізнала цю небезпеку і змогла її усунути. На прохання Польщі Рада НАТО сьогодні обговорила дії Росії відповідно до статті 4 договору про НАТО", – додав він.
Підсумовуючи, Мерц заявив, що Альянс "є і залишається готовим до оборони".
Тим часом президент США Дональд Трамп написав: "Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" Політик не пояснив, що має на увазі.
У наступній, статті 5, записаний принцип про колективну безпеку (напад на одного означає напад на всіх).
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди".
- Польський прем'єр Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. Президент Зеленський заявляв, що мінімум декілька десятків безпілотників рухалися вздовж україно-білоруського кордону, наближаючись до цілей як в Україні, так і, ймовірно, у Польщі. Пізніше стало відомо, що, крім уламків дронів, у Польщі знайшли фрагменти ракети.
- Через падіння дрона у Польщі пошкоджено приватний будинок.
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент із БпЛА як атаку.
- Генсек Альянсу Рютте звернувся до диктатора Путіна й заявив: ця ніч показала, що союзники можуть захистити територію НАТО.
Коментарі (0)