Естонія викликала російського представника після порушення повітряного простору країни

Це вже третій подібний інцидент за 2025 рік, котрий є серйозним порушенням міжнародного права, зауважив керівник естонської дипломатії

Глава естонського МЗС Маргус Тсахкна (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Міністерство закордонних справ Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни. Про це повідомив керівник відомства Маргус Тсахкна.

"Сьогодні ми викликали тимчасового повіреного в справах Росії для вручення ноти протесту після того, як російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло", – написав посадовець.

Тсахна нагадав, що це вже третій подібний інцидент за 2025 рік, який є серйозним порушенням міжнародного права.

Подія сталась вдень у неділю, 7 вересня: російський гелікоптер не мав плану польоту й летів з вимкненим транспондером, передає заяву Генерального штабу Естонії суспільний мовник ERR.

Медіа пише, що гвинтокрил пробув в естонському повітряному просторі близько чотирьох хвилин.

Вайндло – острів у Фінській затоці, що належить Естонії: