Естонія викликала російського представника після порушення повітряного простору країни
Міністерство закордонних справ Естонії вручило тимчасовому повіреному РФ ноту протесту після порушення російським гелікоптером повітряного простору країни. Про це повідомив керівник відомства Маргус Тсахкна.
"Сьогодні ми викликали тимчасового повіреного в справах Росії для вручення ноти протесту після того, як російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндло", – написав посадовець.
Тсахна нагадав, що це вже третій подібний інцидент за 2025 рік, який є серйозним порушенням міжнародного права.
Подія сталась вдень у неділю, 7 вересня: російський гелікоптер не мав плану польоту й летів з вимкненим транспондером, передає заяву Генерального штабу Естонії суспільний мовник ERR.
Медіа пише, що гвинтокрил пробув в естонському повітряному просторі близько чотирьох хвилин.
Вайндло – острів у Фінській затоці, що належить Естонії:
- Наприкінці серпня Литва закрила повітряний простір вздовж частини кордону з Білоруссю на тлі інцидентів з проникненням дронів та наближення російсько-білоруських навчань "Запад-2025".
- РФ час від часу порушує повітряний простір НАТО над Балтійським морем.
