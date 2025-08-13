Італійські F-35 вперше перехопили російські літаки, злетівши з Естонії – фото

У межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору два винищувачі Альянсу здійснили виліт через повітряні судна РФ

Фото: Повітряне командування НАТО

Італійські винищувачі F-35 вперше підіймались з Естонії у відповідь на російські літаки, написало Повітряне командування НАТО.

Два винищувачі F-35 здійснили політ у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору.

"Італійська оперативна група повітряних сил – 32 винищувальний полк, дислокований на авіабазі Емарі в Естонії, перебуває в режимі швидкого реагування 24/7, демонструючи відданість Альянсу захисту повітряного простору НАТО", – йдеться у публікації.

На фото на початку новини видно італійський F-35 поряд з російським винищувачем. На фото нижче цей же літак, а після нього показано російський тактичний бомбардувальник:

