Італійські F-35 вперше перехопили російські літаки, злетівши з Естонії – фото
Італійські винищувачі F-35 вперше підіймались з Естонії у відповідь на російські літаки, написало Повітряне командування НАТО.
Два винищувачі F-35 здійснили політ у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору.
"Італійська оперативна група повітряних сил – 32 винищувальний полк, дислокований на авіабазі Емарі в Естонії, перебуває в режимі швидкого реагування 24/7, демонструючи відданість Альянсу захисту повітряного простору НАТО", – йдеться у публікації.
На фото на початку новини видно італійський F-35 поряд з російським винищувачем. На фото нижче цей же літак, а після нього показано російський тактичний бомбардувальник:
- Це не перший випадок, коли Росія порушує повітряний простір НАТО над Балтійським морем.
Коментарі (0)