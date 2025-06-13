Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі
Російський літак порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем. Військові країни кваліфікують дії Росії як провокацію. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Інцидент стався 13 червня о 10:50 ранку. Російський розвідувальний літак Іл-20 порушив польський повітряний простір над Балтійським морем на глибину близько двох кілометрів.
Пара британських винищувачів, розміщених у Польщі в межах договору НАТО, перехопили та ідентифікували російський літак, який згодом покинув польський повітряний простір.
"Це черговий випадок провокаційної перевірки готовності систем країн НАТО. Польські Збройні сили та союзні війська залишаються у повній готовності захищати небо над Польщею та всією територією Альянсу", – заявили в збройних силах Польщі.
- Винищувачі НАТО тричі вилітали для виявлення та супроводу шести російських літаків над Балтикою за перший тиждень червня.