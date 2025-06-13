Російський літак-розвідник порушив повітряний простір Польщі

Іл-20 (Фото: Kirill Naumenko/ airliners.net)

Російський літак порушив повітряний простір Польщі над Балтійським морем. Військові країни кваліфікують дії Росії як провокацію. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Інцидент стався 13 червня о 10:50 ранку. Російський розвідувальний літак Іл-20 порушив польський повітряний простір над Балтійським морем на глибину близько двох кілометрів.

Пара британських винищувачів, розміщених у Польщі в межах договору НАТО, перехопили та ідентифікували російський літак, який згодом покинув польський повітряний простір.

"Це черговий випадок провокаційної перевірки готовності систем країн НАТО. Польські Збройні сили та союзні війська залишаються у повній готовності захищати небо над Польщею та всією територією Альянсу", – заявили в збройних силах Польщі.