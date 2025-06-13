Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши
Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Военные страны квалифицируют действия России как провокацию. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.
Инцидент произошел 13 июня в 10:50 утра. Российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около двух километров.
Пара британских истребителей, размещенных в Польше в рамках договора НАТО, перехватили и идентифицировали российский самолет, впоследствии покинувший польское воздушное пространство.
"Это очередной случай провокационной проверки готовности систем стран НАТО. Польские вооруженные силы и союзные войска остаются в полной готовности защищать небо над Польшей и всей территорией Альянса", – заявили в вооруженных силах Польши.
- Истребители НАТО трижды вылетали для обнаружения и сопровождения шести российских самолетов над Балтикой за первую неделю июня.