Российский самолет-разведчик нарушил воздушное пространство Польши

Ил-20 (Фото: Kirill Naumenko/ airliners.net)

Российский самолет нарушил воздушное пространство Польши над Балтийским морем. Военные страны квалифицируют действия России как провокацию. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Инцидент произошел 13 июня в 10:50 утра. Российский разведывательный самолет Ил-20 нарушил польское воздушное пространство над Балтийским морем на глубину около двух километров.

Пара британских истребителей, размещенных в Польше в рамках договора НАТО, перехватили и идентифицировали российский самолет, впоследствии покинувший польское воздушное пространство.

"Это очередной случай провокационной проверки готовности систем стран НАТО. Польские вооруженные силы и союзные войска остаются в полной готовности защищать небо над Польшей и всей территорией Альянса", – заявили в вооруженных силах Польши.