Шесть российских самолетов нарушили правила полетов у стран Балтии
Истребители НАТО трижды вылетали для обнаружения и сопровождения шести российских самолетов над Балтикой за первую неделю июня. Все самолеты нарушали правила полетов. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.
Ведомство сообщило результаты мониторинга со 2 по 8 июня. За это время зафиксированы три инцидента с участием шести самолетов России.
В частности, 3 июня истребители воздушного патрулирования НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать два самолета СУ-30СМ. Самолеты летели с радиолокационным транспондером без плана полета и не поддерживали радиосвязи с Региональным центром управления полетами.
В тот же день истребители НАТО взлетали, чтобы идентифицировать самолеты СУ-33 и СУ-24МР, летевшие в международном воздушном пространстве по материковой части России. Самолеты летели без радиолокационного транспондера, без плана полета и не поддерживали радиосвязь с центром.
На следующий день 4 июня истребители НАТО взлетали, чтобы идентифицировать два самолета СУ-30СМ, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области. Самолеты летели без радиолокационного транспондера, без плана полета, а также не поддерживали радиосвязи с центром управления.
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