В Литве впервые развернули самолеты НАТО для дальней разведки

На авиабазу в Шяуляи доставлен последний из четырех самолетов AWACS

Самолет AWACS (Фото:I. Budzeikaitės/LK nuotr)

В Литву прибыл последний самолет AWACS из запланированной партии из четырех аналогичных самолетов для дальней разведки. Подобная система НАТО размещена в стране впервые.

Самолеты AWACS (от англ. Airborne Warning and Control System, система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) будут дислоцированы на литовской базе Военно-воздушных сил в городе Шяуляй.

Предыдущие три самолета прибыли в Литву в конце апреля.

По данным военных, самолеты AWACS играют важнейшую роль в обеспечении мониторинга воздушного пространства и быстрого реагирования на угрозы.

Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, координировать воздушные операции и передавать информацию воздушным и наземным подразделениям.

По сообщению военных, это позволит странам-партнерам НАТО укрепить общий уровень безопасности в регионе.

О планах временно разместить самолеты AWACS в Литве НАТО сообщало в 2023 году.