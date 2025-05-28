В Литве впервые развернули самолеты НАТО для дальней разведки
В Литву прибыл последний самолет AWACS из запланированной партии из четырех аналогичных самолетов для дальней разведки. Подобная система НАТО размещена в стране впервые.
Самолеты AWACS (от англ. Airborne Warning and Control System, система дальнего радиолокационного обнаружения и управления) будут дислоцированы на литовской базе Военно-воздушных сил в городе Шяуляй.
Предыдущие три самолета прибыли в Литву в конце апреля.
По данным военных, самолеты AWACS играют важнейшую роль в обеспечении мониторинга воздушного пространства и быстрого реагирования на угрозы.
Они способны обнаруживать цели на больших расстояниях, координировать воздушные операции и передавать информацию воздушным и наземным подразделениям.
По сообщению военных, это позволит странам-партнерам НАТО укрепить общий уровень безопасности в регионе.
О планах временно разместить самолеты AWACS в Литве НАТО сообщало в 2023 году.
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