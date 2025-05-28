У Литві вперше розмістили літаки НАТО для далекої розвідки

На авіабазу в Шяуляї доставлено останній з чотирьох літаків AWACS

Літак AWACS (Фото:I. Budzeikaitės / LK nuotr)

До Литви прибув останній літак AWACS із запланованої партії з чотирьох аналогічних літаків для далекої розвідки. Подібна система НАТО розміщена в країні вперше. Про це повідомляє LRT із посиланням на Збройні сили Литви.

Літаки AWACS (від англ. Airborne Warning and Control System, система далекого радіолокаційного виявлення та управління) будуть дислоковані на литовській базі Військово-повітряних сил у місті Шяуляй.

Попередні три літаки прибули до Литви наприкінці квітня.

За даними військових, літаки AWACS відіграють найважливішу роль у забезпеченні моніторингу повітряного простору та швидкого реагування на загрози.

Вони здатні виявляти цілі на великих відстанях, координувати повітряні операції та передавати інформацію повітряним і наземним підрозділам.

За повідомленням військових, це дозволить країнам-партнерам НАТО зміцнити загальний рівень безпеки у регіоні.

Про плани тимчасово розмістити літаки AWACS у Литві НАТО повідомляло у 2023 році.