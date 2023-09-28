НАТО розмістить у Литві літаки AWACS для "моніторингу військової активності РФ"

НАТО тимчасово розмістить два літаки електронної розвідки AWACS у литовському Шяуляї. Про це йдеться в офіційній заяві Північноатлантичного Альянсу.

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У заяві йдеться, що перший із двох літаків дальньої розвідки AWACS прибуде на нове місце дислокації вже сьогодні (28 вересня 2023 року) для "виконання місії зі спостереження за військовою діяльністю Росії поблизу кордонів Альянсу". Для його обслуговування до Шяуляю буде також направлено близько 150 військовослужбовців.

Як заявив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт, "агресивна війна Росії проти України посилила увагу до ситуації з безпекою у регіоні Балтійського моря".

Авіасистеми AWACS здатні виявляти літаки та ракети за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

Альянс повідомляє, що посилив свою повітряну присутність на східному фланзі винищувачами, літаками-розвідниками та авіазаправниками, а після того як російські удари дронами досягли територій країн Альянсу, США минулого тижня направили до Румунії ще чотири винищувачі F-16 для посилення повітряного патрулювання.

Найближчими днями літаки системи AWACS НАТО планують розпочати нову програму розвідувальних польотів над територією Альянсу.

У серпні 2016 року НАТО перекинуло літаки AWACS з регіону Балтійського моря на Близький Схід для боротьби з терористами ІДІЛ.

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