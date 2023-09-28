НАТО разместит в Литве самолеты AWACS для "мониторинга военной активности РФ"

НАТО временно разместит два самолета электронной разведки AWACS в литовском Шяуляе. Об этом говорится в официальном заявлении Североатлантического Альянса.

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В заявлении говорится, что первый из двух самолетов дальней разведки AWACS прибудет на новое место дислокации уже сегодня (28 сентября 2023 года) для "выполнения миссии по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ Альянса". Для его обслуживания в Шяуляй будут также направлены около 150 военнослужащих.

Как заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт, "агрессивная война России против Украины усилила внимание к ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря".

Авиасистемы AWACS способны обнаруживать самолеты и ракеты за сотни километров, это делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО.

Альянс сообщает, что усилил свое воздушное присутствие на восточном фланге истребителями, самолетами-разведчиками и авиазаправщиками, а после того как российские удары дронами достигли территорий стран Альянса, США на прошлой неделе направили в Румынию еще четыре истребителя F-16 для усиления воздушного патрулирования.

В ближайшие дни самолеты системы AWACS НАТО планируют начать новую программу разведывательных полетов над территорией Альянса.

В августе 2016 года НАТО перебросило самолеты AWACS из региона Балтийского моря на Ближний Восток для борьбы с террористами ИГИЛ.

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