Шість російських літаків порушили правила польотів біля країн Балтії

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Винищувачі НАТО тричі вилітали для виявлення та супроводу шести російських літаків над Балтикою за перший тиждень червня. Усі літаки порушували правила польотів. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Відомство повідомило результати моніторингу з 2 до 8 червня. За цей час зафіксовано три інциденти за участю шести літаків Росії.

Зокрема, 3 червня винищувачі повітряного патрулювання НАТО піднялися в повітря, щоб ідентифікувати два літаки СУ-30СМ. Літаки летіли з радіолокаційним транспондером, без плану польоту й не підтримували радіозв'язку з Регіональним центром управління польотами.

У той же день винищувачі НАТО злітали, щоб ідентифікувати літаки СУ-33 та СУ-24МР, що летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії. Літаки летіли без радіолокаційного транспондера, без плану польоту й не підтримували радіозв'язку з центром.

Наступного дня 4 червня винищувачі НАТО злітали, щоб ідентифікувати два літаки СУ-30СМ, що летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області. Літаки летіли без радіолокаційного транспондера, без плану польоту й також не підтримували радіозв'язку з центром управління.