Итальянские F-35 впервые перехватили российские самолеты, взлетев из Эстонии – фото

В рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства два истребителя Альянса совершили вылет из-за воздушных суден РФ

Фото: Воздушное командование НАТО

Итальянские истребители F-35 впервые поднимались из Эстонии в ответ на российские самолеты, написало Воздушное командование НАТО.

Два истребителя F-35 совершили полет в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

"Итальянская оперативная группа воздушных сил – 32 истребительный полк, дислоцированный на авиабазе Эмари в Эстонии, находится в режиме быстрого реагирования 24/7, демонстрируя преданность Альянса защите воздушного пространства НАТО", – говорится в публикации.

На фото в начале новости видно итальянский F-35 рядом с российским истребителем. На фото ниже тот же самолет, а после него показан российский тактический бомбардировщик:

Фото: Воздушное командование НАТО

Фото: Воздушное командование НАТО