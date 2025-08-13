Итальянские F-35 впервые перехватили российские самолеты, взлетев из Эстонии – фото
Итальянские истребители F-35 впервые поднимались из Эстонии в ответ на российские самолеты, написало Воздушное командование НАТО.
Два истребителя F-35 совершили полет в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.
"Итальянская оперативная группа воздушных сил – 32 истребительный полк, дислоцированный на авиабазе Эмари в Эстонии, находится в режиме быстрого реагирования 24/7, демонстрируя преданность Альянса защите воздушного пространства НАТО", – говорится в публикации.
На фото в начале новости видно итальянский F-35 рядом с российским истребителем. На фото ниже тот же самолет, а после него показан российский тактический бомбардировщик:
- Это не первый случай, когда Россия нарушает воздушное пространство НАТО над Балтийским морем.
