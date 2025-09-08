Эстония вызвала российского представителя после нарушения воздушного пространства страны
Министерство иностранных дел Эстонии вручило временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщил руководитель ведомства Маргус Тсахкна.
"Сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста после того, как российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндло", – написал чиновник.
Тсахна напомнил, что это уже третий подобный инцидент за 2025 год, который является серьезным нарушением международного права.
Происшествие произошло днем в воскресенье, 7 сентября: российский вертолет не имел плана полета и летел с выключенным транспондером, передает заявление Генерального штаба Эстонии общественный вещатель ERR.
Медиа пишет, что вертолет пробыл в эстонском воздушном пространстве около четырех минут.
Вайндло – остров в Финском заливе, принадлежащий Эстонии:
- В конце августа Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением дронов и приближения российско-беларусских учений "Запад-2025".
- РФ время от времени нарушает воздушное пространство НАТО над Балтийским морем.
