Эстония вызвала российского представителя после нарушения воздушного пространства страны
Глава эстонского МИД Маргус Тсахкна (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Министерство иностранных дел Эстонии вручило временному поверенному РФ ноту протеста после нарушения российским вертолетом воздушного пространства страны. Об этом сообщил руководитель ведомства Маргус Тсахкна.

"Сегодня мы вызвали временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста после того, как российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндло", – написал чиновник.

Тсахна напомнил, что это уже третий подобный инцидент за 2025 год, который является серьезным нарушением международного права.

Происшествие произошло днем в воскресенье, 7 сентября: российский вертолет не имел плана полета и летел с выключенным транспондером, передает заявление Генерального штаба Эстонии общественный вещатель ERR.

Медиа пишет, что вертолет пробыл в эстонском воздушном пространстве около четырех минут.

Вайндло – остров в Финском заливе, принадлежащий Эстонии:

  • В конце августа Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью на фоне инцидентов с проникновением дронов и приближения российско-беларусских учений "Запад-2025".
  • РФ время от времени нарушает воздушное пространство НАТО над Балтийским морем.
