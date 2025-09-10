Мерц об атаке по Польше: Это часть длинной череды российских провокаций
Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал залет российских дронов в Польшу частью "длинной череды провокаций" в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Об этом политик написал в соцсети X.
Он отметил, что 10 сентября Польша проинформировала союзников по НАТО о нарушении своего воздушного пространства российскими БпЛА, и добавил, что правительство Германии "самым решительным образом осуждает эти агрессивные действия России".
"Россия поставила под угрозу жизни людей в государстве, которое является членом НАТО и Европейского Союза. Эти безрассудные действия являются частью длинной череды провокаций в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Хорошо, что Польша вместе с союзниками по НАТО вовремя распознала эту опасность и смогла ее устранить. По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 договора о НАТО", – добавил он.
Подытоживая, Мерц заявил, что Альянс "есть и остается готовым к обороне".
Тем временем президент США Дональд Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" Политик не объяснил, что имеет в виду.
В следующей, статье 5, записан принцип о коллективной безопасности (нападение на одного означает нападение на всех).
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды".
- Польский премьер Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. Президент Зеленский заявлял, что минимум несколько десятков беспилотников двигались вдоль украинско-беларуской границы, приближаясь к целям как в Украине, так и, вероятно, в Польше. Позже стало известно, что, кроме обломков дронов, в Польше нашли фрагменты ракеты.
- Из-за падения дрона в Польше поврежден частный дом.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БпЛА как атаку.
- Генсек Альянса Рютте обратился к диктатору Путину и заявил, что эта ночь показала, что союзники могут защитить территорию НАТО.
