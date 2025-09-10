Мерц об атаке по Польше: Это часть длинной череды российских провокаций

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал залет российских дронов в Польшу частью "длинной череды провокаций" в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Об этом политик написал в соцсети X.

Он отметил, что 10 сентября Польша проинформировала союзников по НАТО о нарушении своего воздушного пространства российскими БпЛА, и добавил, что правительство Германии "самым решительным образом осуждает эти агрессивные действия России".

"Россия поставила под угрозу жизни людей в государстве, которое является членом НАТО и Европейского Союза. Эти безрассудные действия являются частью длинной череды провокаций в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО. Хорошо, что Польша вместе с союзниками по НАТО вовремя распознала эту опасность и смогла ее устранить. По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил действия России в соответствии со статьей 4 договора о НАТО", – добавил он.

Подытоживая, Мерц заявил, что Альянс "есть и остается готовым к обороне".

Тем временем президент США Дональд Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" Политик не объяснил, что имеет в виду.