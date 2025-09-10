Зеленский поговорил с премьером Польши и партнерами: Будем сотрудничать насчет дронов РФ

Киев и Варшава будут координироваться со всеми странами – членами НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Военные Украины и Польши будут сотрудничать по противодействию российским беспилотникам – Киев предложил помощь, обучение и опыт. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с польским премьером Дональдом Туском, его британским и итальянским коллегами Киром Стармером и Джорджей Мелони, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Предложил Польше нашу помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов". Договорились с Дональдом о соответствующем сотрудничестве на уровне военных. Также будем координироваться со всеми странами – членами НАТО", – рассказал руководитель Украины.

ДОПОЛНЕНО. "Украина предложила Польше необходимую помощь в противодействии. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными", – добавил Зеленский в вечернем обращении.

Он сообщил, что прежде всего партнеры говорили о российских БПЛА, которые ночью 10 сентября "снова были выпущены по Украине и залетели в воздушное пространство Польши".

"Инциденты с одним-двумя российскими дронами были и раньше в странах восточного фланга НАТО, в частности несколько недель назад в Румынии. Но на этот раз значительно большее количество российских дронов, значительно большая наглость – дроны залетали с территории не только Украины, но и Беларуси. И мы все одинаково понимаем, что это совершенно другой уровень эскалации со стороны России. Должна быть соответствующая реакция", – написал президент.

Он добавил, что во время разговора премьер Польши проинформировал о последствиях и обстоятельствах, которые уже удалось установить.

"Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахеды", найдены во многих городах и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество", – отметил Зеленский.

Он также сообщил, что Украине и партнерам нужно работать над общей системой противовоздушной защиты и "создать действенный воздушный щит над Европой", отметив, что Киев "давно это предлагает, есть конкретные решения".

Президент подчеркнул, что Украина и партнеры "должны вместе реагировать на все актуальные вызовы и быть готовыми к потенциальным угрозам всем европейцам в будущем".

"Так же нужно совместно значительно увеличить финансирование для производства дронов-перехватчиков. Они уже доказали свою эффективность", – добавил глава государства.