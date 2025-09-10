В ответ на российские дроны Швеция срочно направляет помощь Польше

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

В ответ на залет российских беспилотников в Польшу, Швеция решила срочно прислать своему союзнику по НАТО военную помощь, в том числе средства противовоздушной обороны и самолеты. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24, передаёт ведомство чиновника.

"Сегодняшний день является выражением не только слов поддержки, но и конкретных заявлений. Только что я получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке очередной помощи в Польшу, в частности средств ПВО и самолетов. Мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками. Нидерланды предоставляют многоуровневые системы обороны – Patriot, системы NASAMS, средства противодействия дронам, а также 300 солдат. Чешская Республика, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии – все союзники готовы оказать поддержку и делают конкретные заявления", – заявил чиновник.

Он также рассказал о последствиях начала консультаций между союзниками в рамках 4 статьи Североатлантического договора, приведя пример Турции из 2003-го, когда у ее границ шла война в Ираке: "Тогда была создана специальная миссия, операция НАТО по усилению безопасности".

Министр отметил, что "мы хотим сделать то же самое для Польши, и это фактически происходит".

"Эти двусторонние консультации начались, есть заявления об усилении в течение нескольких десятков часов, о предоставлении конкретного оборудования, конкретных навыков и возможностей", – отметил Косиняк-Камыш.

Также он сообщил, что взаимосвязь между инцидентом и учениями РФ и Беларуси "является очевидной".

"Учения Запад-2025 вступают в ключевую фазу. Они в своей истории начинали различные агрессии, поэтому эта корреляция и наблюдаемое фактически в течение около 20 дней усиление активности дронов, также на западе Украины, побудили и заставили нас принять определенные меры, принять определенные решения, которые вчера дали результат", – рассказал чиновник.