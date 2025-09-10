Зеленский о реакции на дроны РФ в Польше: Заявлений предостаточно, а действий пока дефицит

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления, партнеры осуществили мало действий в ответ на залет российских дронов в Польшу. Об этом он рассказал в вечернем обращении.

"Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными. К сожалению, по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями", – заявил глава государства.

Он отметил, что "заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит". По словам президента, россияне испытывают границы возможного и реакцию партнеров, а также "фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и чего пока не могут".

Руководитель Украины предположил, что этот залет дронов может быть частью плана совместных учений России и Беларуси на территории последней.