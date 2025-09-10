Зеленский о реакции на дроны РФ в Польше: Заявлений предостаточно, а действий пока дефицит
Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления, партнеры осуществили мало действий в ответ на залет российских дронов в Польшу. Об этом он рассказал в вечернем обращении.
"Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием. Никто не может гарантировать, что не будет сотен, если уже есть десятки дронов. Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными. К сожалению, по состоянию на сейчас Россия не получила жесткой реакции глобальных лидеров на то, что россияне делают, – реакции именно действиями", – заявил глава государства.
Он отметил, что "заявлений более чем достаточно, а вот действий пока дефицит". По словам президента, россияне испытывают границы возможного и реакцию партнеров, а также "фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и чего пока не могут".
Руководитель Украины предположил, что этот залет дронов может быть частью плана совместных учений России и Беларуси на территории последней.
- Также Зеленский, после разговора с премьерами Польши, Великобритании и Италии, а также генсеком НАТО, сообщил, что украинские и польские военные будут сотрудничать по противодействию российским беспилотникам - Киев предложил помощь, обучение и опыт.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БпЛА как атаку. Генсек Альянса Рютте обратился к диктатору Путину и заявил: эта ночь показала, что союзники могут защитить территорию НАТО.
- Тем временем президент США Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!". Политик не объяснил, что имеет в виду.
