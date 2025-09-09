Науседа предупредил о возможных провокациях и залете дронов на фоне учений "Запад-2025"

Гитанас Науседа (Фото: Jussi Eskola/EPA)

Российско-беларуские военные учения "Запад-2025" – это период повышенной угрозы, но Литва приняла необходимые меры. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает вещатель LRT.

Медиа напомнило, что Польша полностью закроет свою границу с Беларусью во время военных учений. Науседа утверждает, что хотя Литва не планирует закрывать свою границу с Беларусью, страна также приняла соответствующие меры.

"Я думаю, что каждая страна готовится по-своему. Мы действительно серьезно относимся к этому периоду повышенной угрозы, который связан как с активной фазой учений "Запад", так и с периодом, предшествовавшим им", – сказал он.

По словам президента Литвы, в стране развернуто больше военных сил союзников, на границе также развернуты военные мощности, создана бесполетная зона, которая достигает 7-8 километров вглубь литовской территории.

Президент Литвы также заверил, что не располагает информацией о том, что эти учения могут быть использованы для какой-то агрессии. Однако не исключено, что в этот период могут произойти определенные провокации или на литовскую территорию могут залететь беспилотники.

"Мы готовимся к таким инцидентам", – добавил Науседа.