Президент Литви попередив про можливі провокації та заліт дронів на тлі навчань "Захід-2025"

Ґітанас Науседа (Фото: Jussi Eskola/EPA)

Російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025" – це період підвищеної загрози, але Литва вжила необхідних заходів. Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа, передає мовник LRT.

Медіа нагадало, що Польща повністю закриє свій кордон із Білоруссю під час військових навчань. Науседа стверджує, що хоча Литва не планує закривати свій кордон із Білоруссю, країна також вжила відповідних заходів.

"Я думаю, що кожна країна готується по-своєму. Ми справді серйозно ставимося до цього періоду підвищеної загрози, який пов'язаний як з активною фазою навчань "Захід", так і з періодом, що передував їм", – сказав він.

За словами президента Литви, в країні розгорнуто більше військових сил союзників, на кордоні також розгорнуто військові потужності, створено безпольотну зону, яка сягає 7-8 кілометрів углиб литовської території.

Президент Литви також запевнив, що не має інформації про те, що ці навчання можуть бути використані для якоїсь агресії. Однак не виключено, що в цей період можуть відбутися певні провокації або на литовську територію можуть залетіти безпілотники.

"Ми готуємося до таких інцидентів", – додав Науседа.