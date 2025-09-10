Зеленський про реакцію на дрони РФ у Польщі: Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви, партнери здійснили обмаль дій у відповідь на заліт російських дронів до Польщі. Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями", – заявив глава держави.

Він зауважив, що "заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит". За словами президента, росіяни випробовують межі можливого та реакцію партнерів, а також "фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть".

Керівник України припустив, що цей заліт дронів може бути частиною плану спільних навчань Росії та Білорусі на території останньої.