Зеленський про реакцію на дрони РФ у Польщі: Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит
Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви, партнери здійснили обмаль дій у відповідь на заліт російських дронів до Польщі. Про це він розповів у вечірньому зверненні.

"Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями", – заявив глава держави.

Він зауважив, що "заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит". За словами президента, росіяни випробовують межі можливого та реакцію партнерів, а також "фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть".

Керівник України припустив, що цей заліт дронів може бути частиною плану спільних навчань Росії та Білорусі на території останньої.

  • Також Зеленський, після розмови з прем'єрами Польщі, Британії та Італії, а також генсеком НАТО, повідомив, що українські та польські військові співпрацюватимуть стосовно протидії російським безпілотникам – Київ запропонував допомогу, навчання та досвід.
  • За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент із БпЛА як атаку. Генсек Альянсу Рютте звернувся до диктатора Путіна й заявив: ця ніч показала, що союзники можуть захистити територію НАТО.
  • Тим часом президент США Трамп написав: "Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!". Політик не пояснив, що має на увазі.
