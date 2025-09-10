Зеленський про реакцію на дрони РФ у Польщі: Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит
Президент Володимир Зеленський заявив, що, попри заяви, партнери здійснили обмаль дій у відповідь на заліт російських дронів до Польщі. Про це він розповів у вечірньому зверненні.
"Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими. На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями", – заявив глава держави.
Він зауважив, що "заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит". За словами президента, росіяни випробовують межі можливого та реакцію партнерів, а також "фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і чого поки що не можуть".
Керівник України припустив, що цей заліт дронів може бути частиною плану спільних навчань Росії та Білорусі на території останньої.
- Також Зеленський, після розмови з прем'єрами Польщі, Британії та Італії, а також генсеком НАТО, повідомив, що українські та польські військові співпрацюватимуть стосовно протидії російським безпілотникам – Київ запропонував допомогу, навчання та досвід.
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент із БпЛА як атаку. Генсек Альянсу Рютте звернувся до диктатора Путіна й заявив: ця ніч показала, що союзники можуть захистити територію НАТО.
- Тим часом президент США Трамп написав: "Що там із порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!". Політик не пояснив, що має на увазі.
