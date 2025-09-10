Президент Польши обсудил с Трампом залет российских беспилотников
Вечером 10 сентября президент Польши Кароль Навроцкий поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом относительно залета российских беспилотников на территорию его страны. Об этом польский политик написал в соцсети X.
"Только что у меня был телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно неоднократного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью", – говорится в сообщении.
По словам Навроцкого, этот разговор является частью ряда консультаций, которые он проводит с союзниками Польши.
"Сегодняшние переговоры подтвердили единство союзников", – добавил польский президент.
Ранее президент США Дональд Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" В то же время он не объяснил, что имеет в виду.
Комментариев Трампа относительно звонка с Навроцким пока не было.
Неназванный польский чиновник перед звонком заявил телеканалу CNN, что Навроцкий должен был обсудить с Трампом более быстрое и дополнительное развертывание военных ресурсов.
Среди вооружения, которое Польша может запросить, есть американская батарея Patriot, она будет развернута на польско-украинской границе, передает медиа. Штаты передислоцировали батарею, которая была в Жешуве, а та, что сейчас там работает, является немецкой, отметил чиновник. Жешув – ключевой логистический хаб в Польше, через который транспортируется военная помощь для Украины.
Чиновник также заявил, что Польша хотела бы, чтобы развертывание вооружения сопровождалось "определенными экономическими мерами", и добавил, что в Варшаве с нетерпением ждут, чтобы узнать, что означает сообщение Трампа о "началось". Чиновник добавил, что Евросоюз готов принять дополнительный пакет санкций против РФ.
- Тем временем президент Зеленский заявил, что, несмотря на заявления, партнеры предприняли мало действий в ответ на залет российских дронов в Польшу.
- Также Зеленский, после разговора с премьерами Польши, Великобритании и Италии, а также генсеком НАТО, сообщил, что украинские и польские военные будут сотрудничать по противодействию российским беспилотникам – Киев предложил помощь, обучение и опыт.
