Президент Польши обсудил с Трампом залет российских беспилотников

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Вечером 10 сентября президент Польши Кароль Навроцкий поговорил с американским коллегой Дональдом Трампом относительно залета российских беспилотников на территорию его страны. Об этом польский политик написал в соцсети X.

"Только что у меня был телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно неоднократного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью", – говорится в сообщении.

По словам Навроцкого, этот разговор является частью ряда консультаций, которые он проводит с союзниками Польши.

"Сегодняшние переговоры подтвердили единство союзников", – добавил польский президент.

Ранее президент США Дональд Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" В то же время он не объяснил, что имеет в виду.

Комментариев Трампа относительно звонка с Навроцким пока не было.

Неназванный польский чиновник перед звонком заявил телеканалу CNN, что Навроцкий должен был обсудить с Трампом более быстрое и дополнительное развертывание военных ресурсов.

Среди вооружения, которое Польша может запросить, есть американская батарея Patriot, она будет развернута на польско-украинской границе, передает медиа. Штаты передислоцировали батарею, которая была в Жешуве, а та, что сейчас там работает, является немецкой, отметил чиновник. Жешув – ключевой логистический хаб в Польше, через который транспортируется военная помощь для Украины.

Чиновник также заявил, что Польша хотела бы, чтобы развертывание вооружения сопровождалось "определенными экономическими мерами", и добавил, что в Варшаве с нетерпением ждут, чтобы узнать, что означает сообщение Трампа о "началось". Чиновник добавил, что Евросоюз готов принять дополнительный пакет санкций против РФ.