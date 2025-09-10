Президент Польщі обговорив з Трампом заліт російських безпілотників
Кароль Навроцький та Дональд Трамп (Фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

Ввечері 10 вересня президент Польщі Кароль Навроцький поговорив з американським колегою Дональдом Трампом щодо зальоту російських безпілотників на територію його країни. Про це польський політик написав у соцмережі X.

"Щойно я мав телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом стосовно неодноразового порушення польського повітряного простору російськими дронами, яке сталося сьогодні вночі", – йдеться у повідомленні.

За словами Навроцького, ця розмова є частиною низки консультацій, які він проводить з союзниками Польщі.

"Сьогоднішні переговори підтвердили єдність союзників", – додав польський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп написав: "Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" Водночас він не пояснив, що має на увазі.

Коментарів Трампа щодо дзвінка з Навроцьким поки що не було.

Неназваний польський чиновник перед дзвінком заявив телеканалу CNN, що Навроцький мав обговорити з Трампом швидше та додаткове розгортання військових ресурсів.

З-поміж озброєння, яке Польща може запросити, є американська батарея Patriot, котра буде розгорнута на польсько-українському кордоні, передає медіа. Штати передислокували батарею, яка була у Жешуві, а та, що зараз там працює, є німецькою, зазначив посадовець. Жешув – ключовий логістичний хаб у Польщі, через який транспортується військова допомога для України.

Чиновник також заявив, що Польща хотіла б, аби розгортання озброєння супроводжувалось "певними економічними заходами", й додав, що у Варшаві з нетерпінням чекають, щоб дізнатися, що означає допис Трампа про "почалося". Посадовець додав, що Євросоюз готовий прийняти додатковий пакет санкцій проти РФ.