Британія та Франція хочуть посилити східний фланг НАТО винищувачами Rafale та Eurofighter

Окрім Британії та Франції про допомогу Польщі заявили Нідерланди та Чехія, повідомив міністр оборони

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Британія і Франція заявили про намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale й Eurofighter у звʼязку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Onet.

За його словами, союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.

Зокрема, Нідерланди прискорюють постачання до Польщі двох із трьох своїх батарей Patriot.

"Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності та систем протидронової оборони, направивши 300 солдатів", – додав міністр.

Також, за його словами, Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17, досвідчені команди й близько 1000 солдатів.