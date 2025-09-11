Британія та Франція хочуть посилити східний фланг НАТО винищувачами Rafale та Eurofighter
Британія і Франція заявили про намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale й Eurofighter у звʼязку з порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Onet.
За його словами, союзники Польщі зробили конкретні заяви про допомогу після інциденту з російськими дронами.
Зокрема, Нідерланди прискорюють постачання до Польщі двох із трьох своїх батарей Patriot.
"Вони також ухвалюють рішення про розміщення систем ППО малої дальності та систем протидронової оборони, направивши 300 солдатів", – додав міністр.
Також, за його словами, Чехія має відправити до Польщі три вертольоти Мі-17, досвідчені команди й близько 1000 солдатів.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що крім уламків дронів знайшли фрагменти ракети.
- 11 вересня у Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю запровадили спеціальну зону обмежень польотів на три місяці. Зокрема, використання цивільних безпілотників заборонено і вдень, і вночі.
- Польський міністр оборони повідомив, що у відповідь на інцидент Швеція вирішила терміново надіслати своєму союзнику з НАТО військову допомогу, зокрема засоби ППО та літаки.
