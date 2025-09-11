Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter

Кроме Британии и Франции, о помощи Польше заявили Нидерланды и Чехия, сообщил министр обороны

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

Британия и Франция заявили о намерении отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передаёт Onet.

По его словам, союзники Польши сделали конкретные заявления о помощи после инцидента с российскими дронами.

В частности Нидерланды ускоряют поставки в Польшу двух из трех своих батарей Patriot.

"Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодронной обороны, направив 300 солдат", – добавил министр.

Также, по его словам, Чехия должна отправить в Польшу три вертолета Ми-17, опытные команды и около 1000 солдат.