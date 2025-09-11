Британия и Франция хотят усилить восточный фланг НАТО истребителями Rafale и Eurofighter
Британия и Франция заявили о намерении отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передаёт Onet.
По его словам, союзники Польши сделали конкретные заявления о помощи после инцидента с российскими дронами.
Читайте также
В частности Нидерланды ускоряют поставки в Польшу двух из трех своих батарей Patriot.
"Они также принимают решение о размещении систем ПВО малой дальности и систем противодронной обороны, направив 300 солдат", – добавил министр.
Также, по его словам, Чехия должна отправить в Польшу три вертолета Ми-17, опытные команды и около 1000 солдат.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что кроме обломков дронов нашли фрагменты ракеты.
- 11 сентября в Польше вдоль границы с Украиной и Беларусью ввели специальную зону ограничений полетов на три месяца. В частности, использование гражданских беспилотников запрещено и днем, и ночью.
- Польский министр обороны сообщил, что в ответ на инцидент Швеция решила срочно прислать своему союзнику по НАТО военную помощь, в частности средства ПВО и самолеты.
