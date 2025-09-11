Макрон отправил в Польшу дополнительные истребители Rafale
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит три дополнительных истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши. Об этом французский лидер написал в X.
"После вторжений российских дронов в Польшу я принял решение направить три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО вместе с нашими союзниками", – отметил Макрон.
Французский лидер уточнил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который также участвует в защите восточного фланга.
"Мы не поддадимся на запугивания со стороны России, которые усиливаются", – подчеркнул президент.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявивший о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что кроме обломков дронов нашли фрагменты ракеты.
- Польский министр обороны сообщил, что в ответ на инцидент Швеция решила срочно прислать своему союзнику по НАТО военную помощь, в частности средства ПВО и самолеты.
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Британия и Франция заявили о намерении отправить в Восточную Европу истребители Rafale и Eurofighter из-за дронов РФ.
