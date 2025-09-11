Макрон отправил в Польшу дополнительные истребители Rafale

Французский лидер уточнил, что обсудил этот вопрос с генсеком НАТО и премьер-министром Британии

Истребитель Rafale (Фото: wikipedia.org)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направит три дополнительных истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши. Об этом французский лидер написал в X.

"После вторжений российских дронов в Польшу я принял решение направить три истребителя Rafale для участия в защите польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО вместе с нашими союзниками", – отметил Макрон.

Французский лидер уточнил, что обсудил этот вопрос с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который также участвует в защите восточного фланга.

"Мы не поддадимся на запугивания со стороны России, которые усиливаются", – подчеркнул президент.