Welt: Пʼять російських дронів летіли до бази НАТО в Польщі

База НАТО в Польщі (Фото: www.nato.in)

Пʼять російських дронів летіли прямо до бази НАТО в Польщі, коли вони перетнули повітряний простір країни у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє Die Welt із посиланням на попереднє польське розслідування.

Видання пише, що 10 вересня відбувся внутрішній брифінг НАТО з питань безпеки, під час якого були розкриті нові, раніше невідомі, деталі інциденту.

Зазначається, що три з пʼяти безпілотників були збиті голландськими винищувачами F-35. Два інші розбилися іншими способами, точні обставини яких досі незрозумілі.

Журналісти уточнюють, що вибухонебезпечним є те, що НАТО постачає військові вантажі до України через цю базу.

"Виходячи з поточної інформації, ми припускаємо, що дрони, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО", – сказав WELT високопоставлений офіцер НАТО.

У НАТО також припускають, що таким чином Росія хотіла перевірити реакцію Альянсу, тобто наскільки швидко він відреагує та які засоби використовуватиме для боротьби з дронами.