Welt: Пʼять російських дронів летіли до бази НАТО в Польщі
Пʼять російських дронів летіли прямо до бази НАТО в Польщі, коли вони перетнули повітряний простір країни у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє Die Welt із посиланням на попереднє польське розслідування.
Видання пише, що 10 вересня відбувся внутрішній брифінг НАТО з питань безпеки, під час якого були розкриті нові, раніше невідомі, деталі інциденту.
Зазначається, що три з пʼяти безпілотників були збиті голландськими винищувачами F-35. Два інші розбилися іншими способами, точні обставини яких досі незрозумілі.
Журналісти уточнюють, що вибухонебезпечним є те, що НАТО постачає військові вантажі до України через цю базу.
"Виходячи з поточної інформації, ми припускаємо, що дрони, найімовірніше, навмисно увійшли в повітряний простір НАТО", – сказав WELT високопоставлений офіцер НАТО.
У НАТО також припускають, що таким чином Росія хотіла перевірити реакцію Альянсу, тобто наскільки швидко він відреагує та які засоби використовуватиме для боротьби з дронами.
- Канцлер Німеччини Мерц заявив, що заліт російських безпілотників до Польщі показав: система протиповітряної оборони НАТО в Європі потребує значного вдосконалення.
- Польський міністр оборони повідомив, що у відповідь на інцидент Швеція вирішила терміново надіслати своєму союзнику з НАТО військову допомогу, зокрема засоби ППО та літаки.
- Президент Зеленський припустив, що Росія могла здійснити дронову атаку по Польщі, аби Україна не отримала від партнерів засоби ППО перед зимою.
