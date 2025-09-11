Зеленський: Росія могла атакувати Польщу, щоб Україна не отримала ППО перед зимою

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Президент Володимир Зеленський припустив, що Росія могла здійснити дронову атаку по Польщі, аби Україна не отримала від партнерів засоби протиповітряної оборони перед зимою. Про це глава держави розповів під час пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом у Києві.

"Передусім Росія хотіла відповідь: а що буде, на що готові партнери, на що готова НАТО політично, на що готові партнери. Далі вони подивилися: а на що готові фізично, чи готові до такої атаки партнери. Третє, якщо можу я так сказати, на мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою", – розповів Зеленський.

За словами Зеленського, цією атакою Росіяни могли продемонструвати партнерам, що можуть їх атакувати і що їм також потрібна ППО: "Схоже на [російського диктатора] Путіна, дуже. Просто на мою думку, я не впевнений, що це так і є, я просто ділюся".