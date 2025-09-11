Зеленский: Россия могла атаковать Польшу, чтобы Украина не получила ПВО перед зимой
Президент Владимир Зеленский предположил, что Россия могла осуществить дроновую атаку по Польше, чтобы Украина не получила от партнеров средства противовоздушной обороны перед зимой. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом в Киеве.
"Прежде всего Россия хотела ответ: а что будет, на что готовы партнеры, на что готова НАТО политически, на что готовы партнеры. Далее они посмотрели: а на что готовы физически, готовы ли к такой атаке партнеры. Третье, если могу я так сказать, на мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой", – рассказал Зеленский.
По словам Зеленского, этой атакой россияне могли продемонстрировать партнерам, что могут их атаковать и что им также нужна ПВО: "Похоже на [российского диктатора] Путина, очень. Просто по моему мнению, я не уверен, что это так и есть, я просто делюсь".
- Канцлер Германии Мерц заявил, что залет российских беспилотников в Польшу показал: система противовоздушной обороны НАТО в Европе требует значительного усовершенствования.
- Польский министр обороны сообщил, что в ответ на инцидент Швеция решила срочно прислать своему союзнику по НАТО военную помощь, в частности средства ПВО и самолеты.
