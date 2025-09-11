Мерц о залете дронов РФ в Польшу: ПВО сработала, но не так хорошо, как должна была
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что залет российских беспилотников в Польшу показал: система противовоздушной обороны НАТО в Европе требует значительного совершенствования. Слова политика поздно вечером в среду, 10 сентября, передает издание Politico.
"Прежде всего я хотел бы отметить, что европейская система противовоздушной обороны, система противовоздушной обороны НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была, чтобы вовремя предотвратить проникновение такого большого количества дронов в воздушное пространство Польши. Это вызовет дискуссии в НАТО. И также вызовет дискуссии в Европейском Союзе", – рассказал глава правительства ФРГ.
Он добавил, что "мы есть и будем оставаться решительными в намерении значительно повысить боеготовность и оборонительные возможности европейской части НАТО."
Также Мерц отметил, что разделяет мнение польского премьер-министра Дональда Туска о том, что этот залет дронов РФ был преднамеренным актом.
"Заявление российского правительства о том, что это было, так сказать, стечением обстоятельств или случайностью, не является правдоподобным", – отметил канцлер Германии.
- Также Мерц назвал залет российских дронов в Польшу частью "длинной череды провокаций" в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.
- В Польше обнаружили обломки 16 беспилотников РФ, которые залетели в страну ночью 10 сентября. Одна из локаций – на территории подразделения Территориальных сил обороны. Из-за падения дрона поврежден частный дом. Кроме обломков БпЛА, в Польше нашли фрагменты ракеты. Варшава подтвердила сбитие части российских дронов. Туск заявлял о сбитии трех или четырех из 19 российских БпЛА.
- Польский министр обороны заявил, что в ответ на инцидент Швеция решила срочно прислать своему союзнику по НАТО военную помощь, в частности средства ПВО и самолеты.
