Мерц о залете дронов РФ в Польшу: ПВО сработала, но не так хорошо, как должна была

Инцидент с беспилотниками России вызовет дискуссии в НАТО и ЕС, заявил глава немецкого правительства

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что залет российских беспилотников в Польшу показал: система противовоздушной обороны НАТО в Европе требует значительного совершенствования. Слова политика поздно вечером в среду, 10 сентября, передает издание Politico.

"Прежде всего я хотел бы отметить, что европейская система противовоздушной обороны, система противовоздушной обороны НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была, чтобы вовремя предотвратить проникновение такого большого количества дронов в воздушное пространство Польши. Это вызовет дискуссии в НАТО. И также вызовет дискуссии в Европейском Союзе", – рассказал глава правительства ФРГ.

Он добавил, что "мы есть и будем оставаться решительными в намерении значительно повысить боеготовность и оборонительные возможности европейской части НАТО."

Также Мерц отметил, что разделяет мнение польского премьер-министра Дональда Туска о том, что этот залет дронов РФ был преднамеренным актом.

"Заявление российского правительства о том, что это было, так сказать, стечением обстоятельств или случайностью, не является правдоподобным", – отметил канцлер Германии.