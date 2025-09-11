Мерц про заліт дронів РФ до Польщі: ППО спрацювала, але не так добре, як повинна була
Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що заліт російських безпілотників до Польщі показав: система протиповітряної оборони НАТО в Європі потребує значного вдосконалення. Слова політика пізно ввечері у середу, 10 вересня, передає видання Politico.
"Передусім я хотів би зазначити, що європейська система протиповітряної оборони, система протиповітряної оборони НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як повинна була, щоб вчасно запобігти проникненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі. Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському Союзі", – розповів глава уряду ФРН.
Він додав, що "ми є і залишатимемося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО."
Також Мерц зазначив, що поділяє думку польського прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що цей заліт дронів РФ був навмисним актом.
"Заява російського уряду про те, що це було, так би мовити, збігом обставин або випадковістю, не є правдоподібною", – зауважив канцлер Німеччини.
- Також Мерц назвав заліт російських дронів до Польщі частиною "довгої низки провокацій" у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.
- У Польщі виявили уламки 16 безпілотників РФ, що залетіли до країни вночі 10 вересня. Одна з локацій – на території підрозділу Територіальних сил оборони. Через падіння дрона пошкоджено приватний будинок. Крім уламків БпЛА, у Польщі знайшли фрагменти ракети. Варшава підтвердила збиття частини російських дронів. Туск заявляв про збиття трьох або чотирьох з 19 російських БпЛА.
- Польський міністр оборони заявив, що у відповідь на інцидент Швеція вирішила терміново надіслати своєму союзнику з НАТО військову допомогу, зокрема засоби ППО та літаки.
