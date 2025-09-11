Мерц про заліт дронів РФ до Польщі: ППО спрацювала, але не так добре, як повинна була

Інцидент з безпілотниками Росії викличе дискусії в НАТО та ЄС, заявив глава німецького уряду

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що заліт російських безпілотників до Польщі показав: система протиповітряної оборони НАТО в Європі потребує значного вдосконалення. Слова політика пізно ввечері у середу, 10 вересня, передає видання Politico.

"Передусім я хотів би зазначити, що європейська система протиповітряної оборони, система протиповітряної оборони НАТО, спрацювала, але, звичайно, не так добре, як повинна була, щоб вчасно запобігти проникненню такої великої кількості дронів у повітряний простір Польщі. Це викличе дискусії в НАТО. Це також викличе дискусії в Європейському Союзі", – розповів глава уряду ФРН.

Він додав, що "ми є і залишатимемося рішучими у намірі значно підвищити боєготовність і оборонні можливості європейської частини НАТО."

Також Мерц зазначив, що поділяє думку польського прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що цей заліт дронів РФ був навмисним актом.

"Заява російського уряду про те, що це було, так би мовити, збігом обставин або випадковістю, не є правдоподібною", – зауважив канцлер Німеччини.