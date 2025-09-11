Welt: Пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше

Высокопоставленный офицер НАТО сообщил WELT, что дроны, вероятнее всего, намеренно вошли в воздушное пространство Альянса

База НАТО в Польше (Фото: www.nato.in)

Пять российских дронов летели прямо к базе НАТО в Польше, когда они пересекли воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на предварительное польское расследование.

Издание пишет, что 10 сентября состоялся внутренний брифинг НАТО по вопросам безопасности, во время которого были раскрыты новые, ранее неизвестные, детали инцидента.

Отмечается, что три из пяти беспилотников были сбиты голландскими истребителями F-35. Два других разбились другими способами, точные обстоятельства которых до сих пор непонятны.

Журналисты уточняют, что взрывоопасным является то, что НАТО поставляет военные грузы в Украину через эту базу.

"Исходя из текущей информации, мы предполагаем, что дроны, вероятнее всего, намеренно вошли в воздушное пространство НАТО", – сказал WELT высокопоставленный офицер НАТО.

В НАТО также предполагают, что таким образом Россия хотела проверить реакцию Альянса, то есть насколько быстро он отреагирует и какие средства будет использовать для борьбы с дронами.