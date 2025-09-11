У Європі кажуть – заліт дронів у Польщу був навмисним. Проти Росії посилять санкції

У Польщі заявили, що натяки Росії на причетність української ППО – це брехня і заперечення провини

Кая Каллас (Фото: EPA/MYKOLA TYS)

Європейський Союз має намір посилити санкції проти Росії після того, як понад 10 дронів країни-агресора залетіли в Польщу. Про це заявила Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Ми ще більше погіршимо ситуацію для Москви, значно посиливши санкції проти Росії та її пособників. Ми також будемо співпрацювати з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію і домогтися припинення цієї війни", – сказала вона.

Каллас наголосила, що порушення повітряного простору Польщі було навмисним, і Європа це "найрішучіше" засуджує. Це частина серйозної ескалації з боку Росії, що загрожує безпеці громадян Євросоюзу, стабільності регіону й міжнародному миру.

Крім того, ці дії Росії тільки зміцнюють рішучість ЄС продовжувати підтримку України в захисті від Росії та прагненні до миру.

"Ми висловлюємо повну солідарність із Польщею і продовжуємо надавати їй необхідну підтримку в захисті її східного кордону. Ми перебуваємо в постійному тісному контакті з польською владою", – резюмувала Каллас.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що дрони Росії не відхилялися від курсу, а були направлені цілеспрямовано – така оцінка Військово-повітряних сил Польщі й НАТО.

"Я знаю, що Росія заявляє, що немає доказів, що це були російські дрони, і навіть натякає на українську провокацію. Це очікувано. Брехня і заперечення – стандартна радянська відповідь. Кремль знову насміхається над мирними зусиллями президента Трампа. Кожен, хто говорить, що це була українська провокація, поширює російську пропаганду", – сказав він.