Келлог прямував до Польщі, коли туди залетіли російські дрони – CNN

Один зі співрозмовників медіа заявив, що американський чиновник днями продовжить поїздку до України

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог був якраз у дорозі до Польщі, коли вночі 10 вересня на територію країни залетіли російські дрони. Про це заявляє американський телеканал CNN з посиланням на співрозмовника, обізнаного з поїздкою чиновника.

За словами іншого джерела медіа, очікується, що Келлог продовжить свою поїздку до України у наступні дні.

Сам спецпосланець поки що не коментував такі дані у своїх соцмережах.

Раніше президент США Дональд Трамп написав: "Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" Політик не пояснив, що має на увазі.