Келлог прямував до Польщі, коли туди залетіли російські дрони – CNN
Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог був якраз у дорозі до Польщі, коли вночі 10 вересня на територію країни залетіли російські дрони. Про це заявляє американський телеканал CNN з посиланням на співрозмовника, обізнаного з поїздкою чиновника.
За словами іншого джерела медіа, очікується, що Келлог продовжить свою поїздку до України у наступні дні.
Сам спецпосланець поки що не коментував такі дані у своїх соцмережах.
Раніше президент США Дональд Трамп написав: "Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" Політик не пояснив, що має на увазі.
- Американський посол при НАТО Вітакер заявив, що Штати підтримують своїх союзників "перед обличчям цих порушень повітряного простору" й захищатимуть "кожен дюйм території" Альянсу.
