Келлог направлялся в Польшу, когда туда залетели российские дроны – CNN

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог был как раз в пути в Польшу, когда ночью 10 сентября на территорию страны залетели российские дроны. Об этом заявляет американский телеканал CNN со ссылкой на собеседника, осведомленного о поездке чиновника.
По словам другого источника медиа, ожидается, что Келлог продолжит свою поездку в Украину в последующие дни.
Сам спецпосланник пока не комментировал такие данные в своих соцсетях.
Ранее президент США Дональд Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" Политик не объяснил, что имеет в виду.
- Американский посол при НАТО Уитакер заявил, что Штаты поддерживают своих союзников "перед лицом этих нарушений воздушного пространства" и будут защищать "каждый дюйм территории" Альянса.
