Келлог направлялся в Польшу, когда туда залетели российские дроны – CNN

Один из собеседников медиа заявил, что американский чиновник на днях продолжит поездку в Украину

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог был как раз в пути в Польшу, когда ночью 10 сентября на территорию страны залетели российские дроны. Об этом заявляет американский телеканал CNN со ссылкой на собеседника, осведомленного о поездке чиновника.

По словам другого источника медиа, ожидается, что Келлог продолжит свою поездку в Украину в последующие дни.

Сам спецпосланник пока не комментировал такие данные в своих соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп написал: "Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" Политик не объяснил, что имеет в виду.