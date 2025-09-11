В Европе говорят – залет дронов в Польшу был намеренным. Против России усилят санкции

В Польше заявили, что намеки России на причастность украинской ПВО – это ложь и отрицание вины

Кая Каллас (Фото: EPA/MYKOLA TYS)

Европейский Союз намерен ужесточить санкции против России после того, как свыше 10 дронов страны-агрессора залетели в Польшу. Об этом заявила Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

"Мы еще больше усугубим ситуацию для Москвы, значительно ужесточив санкции против России и ее пособников. Мы также будем сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы оказать давление на Россию и добиться прекращения этой войны", – сказала она.

Каллас подчеркнула, что нарушение воздушного пространства Польши было преднамеренным, и Европа это "самым решительным образом" осуждает. Это часть серьезной эскалации со стороны России, угрожающей безопасности граждан Евросоюза, стабильности региона и международному миру.

Кроме того, эти действия России только укрепляют решимость ЕС продолжать поддержку Украины в защите от России и стремлении к миру.

"Мы выражаем полную солидарность с Польшей и продолжаем оказывать ей необходимую поддержку в защите ее восточной границы. Мы находимся в постоянном тесном контакте с польскими властями", – резюмировала Каллас.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что дроны России не отклонялись от курса, а были направлены целенаправленно – такова оценка Военно-воздушных сил Польши и НАТО.

"Я знаю, что Россия заявляет, что нет доказательств, что это были российские дроны, и даже намекает на украинскую провокацию. Это ожидаемо. Ложь и отрицание – стандартный советский ответ. Кремль снова насмехается над мирными усилиями президента Трампа. Каждый говорящий, что это была украинская провокация, распространяет российскую пропаганду", – сказал он.