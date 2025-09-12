Трамп заявил, что дроны в Польше могли быть ошибкой. В МИД страны с ним не согласны
Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Такое мнение он высказал во время общения с журналистами 11 сентября, передает Bloomberg.
"Это могло быть ошибкой, но, как бы то ни было, меня не радует все, что связано со всей этой ситуацией. Но, надеюсь, этому придет конец", – сказал он.
Позже Трамп добавил, что осудит Россию даже за то, что "она находится вблизи этой линии".
"Мне это не нравится, я этим недоволен", – резюмировал он.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не согласился с утверждением Трампа об ошибке.
"Нет, это не была ошибка", – написал он в сети Х.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- Франция 11 сентября отправила в Польшу дополнительные истребители Rafale после инцидента с дронами.
- По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.
- Кая Каллас заявила, что залет дронов в Польшу был намеренным, и сообщила, что против России усилят санкции.
