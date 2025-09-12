Трамп заявил, что дроны в Польше могли быть ошибкой. В МИД страны с ним не согласны

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". Такое мнение он высказал во время общения с журналистами 11 сентября, передает Bloomberg.

"Это могло быть ошибкой, но, как бы то ни было, меня не радует все, что связано со всей этой ситуацией. Но, надеюсь, этому придет конец", – сказал он.

Позже Трамп добавил, что осудит Россию даже за то, что "она находится вблизи этой линии".

"Мне это не нравится, я этим недоволен", – резюмировал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не согласился с утверждением Трампа об ошибке.

"Нет, это не была ошибка", – написал он в сети Х.