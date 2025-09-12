Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російським дроном

Раніше у Польщі заявляли про 19 порушень повітряного простору

Марцін Пшидач (Фото: EPA)

Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач заявив, що кількість російських дронів, які перетнули кордон країни 10 вересня, зросла до 21. Про це він заявив у інтерв'ю Radio Zet.

За його словами, наразі не всі із заявлених дронів ще знайдені. Раніше Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників.

Пшидач також застеріг від того, що, за його словами, є кампанією російської дезінформації, яка має на меті переконати людей, що безпілотники були українськими.

Він наголосив, що польська влада "чітко" встановила – дрони були російськими та запущені з території Росії.