Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російським дроном
Голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач заявив, що кількість російських дронів, які перетнули кордон країни 10 вересня, зросла до 21. Про це він заявив у інтерв'ю Radio Zet.
За його словами, наразі не всі із заявлених дронів ще знайдені. Раніше Міністерство внутрішніх справ Польщі підтвердило виявлення 17 безпілотників.
Пшидач також застеріг від того, що, за його словами, є кампанією російської дезінформації, яка має на меті переконати людей, що безпілотники були українськими.
Він наголосив, що польська влада "чітко" встановила – дрони були російськими та запущені з території Росії.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- Франція 11 вересня відправила до Польщі додаткові винищувачі Rafale після інциденту з дронами.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- 11 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас міністр закордонних справ Сікорський це заперечив.
Коментарі (0)