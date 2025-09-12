Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российским дроном

Марцин Пшидач (Фото: EPA)

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что количество российских дронов, которые пересекли границу страны 10 сентября, возросло до 21. Об этом он заявил в интервью Radio Zet.

По его словам, пока не все из заявленных дронов еще найдены. Ранее Министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 беспилотников.

Пшидач также предостерег от того, что, по его словам, является кампанией российской дезинформации, которая имеет целью убедить людей, что беспилотники были украинскими.

Он отметил, что польские власти "четко" установили – дроны были российскими и запущены с территории России.