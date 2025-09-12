Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российским дроном
Глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач заявил, что количество российских дронов, которые пересекли границу страны 10 сентября, возросло до 21. Об этом он заявил в интервью Radio Zet.
По его словам, пока не все из заявленных дронов еще найдены. Ранее Министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 беспилотников.
Пшидач также предостерег от того, что, по его словам, является кампанией российской дезинформации, которая имеет целью убедить людей, что беспилотники были украинскими.
Он отметил, что польские власти "четко" установили – дроны были российскими и запущены с территории России.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- Франция 11 сентября отправила в Польшу дополнительные истребители Rafale после инцидента с дронами.
- По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.
- 11 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время министр иностранных дел Сикорский это отрицал.
Комментарии (0)