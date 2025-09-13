Сікорський жартом прокоментував російські версії щодо "шахедів" у Польщі

Постпред держави-агресорки в ООН закликав Польщу до консультацій на тлі "інциденту з дронами"

Радослав Сікорський (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запитав, якій російській брехні вірити щодо "шахедів" у повітряному просторі країни. Так глава польського МЗС відреагував на російську брехню, зокрема постпреда РФ при Організації Об’єднаних Націй Василя Небендзі.

"Уряд Росії стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН стверджує, що для російських безпілотників фізично неможливо досягти Польщі. Якій російській брехні ми маємо вірити?" – поставив питання Сікорський.

12 вересня Небендзя на засіданні Ради безпеки ООН сказав, що Варшаві, якщо вона зацікавлена в деескалації, слід прийняти пропозицію Москви щодо консультацій на тему недавнього інциденту з дронами, виявленими над територією Польщі.

"Закликаємо польських колег скористатися цією пропозицією, а не займатися мегафонною дипломатією на багатосторонніх майданчиках", – сказав представник держави-агресорки.

Небендзя додав, що Польща нібито безпідставно звинуватила Росію в інциденті з безпілотниками, не надавши жодних доказів.