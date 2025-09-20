У Польщі знайшли уламки ще одного російського дрона

Ймовірно, 20 вересня знайшли останній із розшукуваних дронів, які залетіли до Польщі у ніч проти 10 вересня

Польська поліція (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

У Польщі більш ніж через тиждень після порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками виявили уламки ще одного дрона. Про це повідомило медіа RMF24.

БпЛА виявили в суботу, 20 вересня, близько 14:00. Знахідка була зроблена в полі, за кілька десятків метрів від будинків, землевласником у населеному пункті Корше (Кентшинський повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство).

Ймовірно, це останній із розшукуваних дронів, які залетіли до Польщі в ніч проти 10 вересня, пише медіа. На місце прибули поліціянти й оточили його.

Про знахідку поінформували інші відомства, зокрема військова поліція та військовий прокурор при окружній прокуратурі Ольштина. На місці події проводяться слідчі дії під його керівництвом.

Представник окружної прокуратури Ольштина Даніель Бродовський розповів, що це був дрон з пінополістиролу. Його стан вказує на те, що він пролежав у полі кілька днів.

"На цей час ми вважаємо, що це останній з розшукуваних дронів, які проникли на територію Польщі в ніч з 9 на 10 вересня", – сказав Бродовський.

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору.

Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.

13 вересня у країні стартувала операція "Східний вартовий" за участі літаків країн-союзників.