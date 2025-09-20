У Польщі знайшли уламки ще одного російського дрона
Польська поліція (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

У Польщі більш ніж через тиждень після порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками виявили уламки ще одного дрона. Про це повідомило медіа RMF24.

БпЛА виявили в суботу, 20 вересня, близько 14:00. Знахідка була зроблена в полі, за кілька десятків метрів від будинків, землевласником у населеному пункті Корше (Кентшинський повіт, Вармінсько-Мазурське воєводство).

Читайте також
Росія збирає дані про Польщу: стан ППО, час реакції та розвідка – все про атаку дронів

Ймовірно, це останній із розшукуваних дронів, які залетіли до Польщі в ніч проти 10 вересня, пише медіа. На місце прибули поліціянти й оточили його.

Про знахідку поінформували інші відомства, зокрема військова поліція та військовий прокурор при окружній прокуратурі Ольштина. На місці події проводяться слідчі дії під його керівництвом.

Представник окружної прокуратури Ольштина Даніель Бродовський розповів, що це був дрон з пінополістиролу. Його стан вказує на те, що він пролежав у полі кілька днів.

"На цей час ми вважаємо, що це останній з розшукуваних дронів, які проникли на територію Польщі в ніч з 9 на 10 вересня", – сказав Бродовський.

Читайте також
Атакою дронами на Польщу РФ хотіла отримати дані про країну і НАТО, каже військовий аналітик
поліціявійнаПольщаБПЛА