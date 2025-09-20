В Польше нашли обломки еще одного российского дрона

Вероятно, 20 сентября нашли последний из разыскиваемых дронов, которые залетели в Польшу в ночь на 10 сентября

Польская полиция (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

В Польше более чем через неделю после нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками обнаружили обломки еще одного дрона. Об этом сообщило медиа RMF24.

БпЛА обнаружили в субботу, 20 сентября, около 14:00. Находка была сделана в поле, в нескольких десятках метров от домов, землевладельцем в населенном пункте Корше (Кентшинский уезд, Варминско-Мазурское воеводство).

Вероятно, это последний из разыскиваемых дронов, которые залетели в Польшу в ночь на 10 сентября, пишет медиа. На место прибыли полицейские и оцепили его.

О находке проинформировали другие ведомства, включая военную полицию и военного прокурора при окружной прокуратуре Ольштына. На месте происшествия проводятся следственные действия под его руководством.

Представитель окружной прокуратуры Ольштына Даниэль Бродовский рассказал, что это был дрон из пенополистирола. Его состояние указывает на то, что он пролежал в поле несколько дней.

"На данный момент мы считаем, что это последний из разыскиваемых дронов, которые проникли на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября", — сказал Бродовский.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства.

По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.

13 сентября в стране стартовала операция "Восточный страж" с участием самолетов стран-союзников.