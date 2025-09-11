Атакой дронами по Польше РФ хотела получить данные о стране и НАТО, говорит аналитик

Страна-агрессор хотела получить информацию о времени реагирования и ПВО, считает Бардо

Польские военные на месте падения российского беспилотника 10 сентября 2025 года (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Благодаря атаке дронами по Польше 10 сентября Россия хотела получить военные данные об этой стране и НАТО. Об этом для текста LIGA.net заявил военный эксперт Warsaw Institute Бенджамин Бардо.

По его мнению, этой атакой Москва хотела получить информацию о времени реагирования НАТО и самой Польши, а также состоянии и составе системы противовоздушной обороны.

Бардо также предположил, что Москва хотела даже собрать информацию электронной разведки (ELINT) и сигнальной разведки (SIGINT) во время вторжения в польское воздушное пространство.