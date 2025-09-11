Атакой дронами по Польше РФ хотела получить данные о стране и НАТО, говорит аналитик
Благодаря атаке дронами по Польше 10 сентября Россия хотела получить военные данные об этой стране и НАТО. Об этом для текста LIGA.net заявил военный эксперт Warsaw Institute Бенджамин Бардо.
По его мнению, этой атакой Москва хотела получить информацию о времени реагирования НАТО и самой Польши, а также состоянии и составе системы противовоздушной обороны.
Бардо также предположил, что Москва хотела даже собрать информацию электронной разведки (ELINT) и сигнальной разведки (SIGINT) во время вторжения в польское воздушное пространство.
Тем временем военный аналитик Джонсон и польский евродепутат Бедрон заявили LIGA.net, что залет дронов в Польшу был сознательным действием РФ, а не случайностью, и это является частью российской стратегии "рефлексивного контроля".
