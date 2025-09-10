Залет БпЛА в Польшу не случаен, РФ собирает данные и тестирует НАТО – аналитик и депутат

Военные польской территориальной обороны грузят дрон (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Залет российских дронов в Польшу был сознательным действием РФ, а не случайностью. Об этом для текста LIGA.net сообщили военный аналитик Рубен Джонсон из Фонда Казимира Пулаского и польский евродепутат Роберт Бедрон.

По их словам, этот инцидент – часть российской стратегии "рефлексивного контроля", во время которой оккупанты собирают информацию и тестируют реакцию НАТО.

"Да, это было сделано намеренно россиянами, чтобы (снова) проверить реакцию Польши. Вы можете назвать это провокацией, но это больше – это создание российской базы данных о реакции Польши и других событий. Часть российского процесса установления параметров для практики того, что они называют "рефлексивным контролем", – объясняет Джонсон.

Эксперт предположил, что на дронах могли быть SIM-карты для взлома мобильных сетей, что является частью более широкой кибервойны: история попыток агентов РФ или Китая получить неограниченный доступ к польским сетям насчитывает уже много лет.

"Я посещал немало форумов по кибербезопасности в Европе, где всегда задавался вопрос: "Когда атака в киберпространстве пересекает черту, за которой необходима кинетическая реакция?" Я никогда не слышал однозначного ответа на этот вопрос, но НАТО нужно это выяснить, установить четкие правила и жестко наказывать тех, кто их нарушает. Пока этого не произойдет, это не прекратится", – рассказал аналитик LIGA.net.