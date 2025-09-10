Заліт дронів до Польщі не випадковість – РФ збирає дані і тестує НАТО, кажуть аналітик і євродепутат

Експерт Джонсон заявив LIGA.net, що це більше, ніж провокація

Військові польської територіальної оборони вантажать дрон (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Заліт російських дронів до Польщі був свідомою дією РФ, а не випадковістю. Про це для тексту LIGA.net повідомили військовий аналітик Рубен Джонсон із Фонду Казимира Пуласького та польський євродепутат Роберт Бедрон.

За їхніми словами, цей інцидент – частина російської стратегії "рефлексивного контролю", під час якої окупанти збирають інформацію та тестують реакцію НАТО.

"Так, це було зроблено навмисно росіянами, щоб (знову) перевірити реакцію Польщі. Ви можете назвати це провокацією, але це більше – це створення російської бази даних про реакції Польщі та інших подій. Частина російського процесу встановлення параметрів для практики того, що вони називають "рефлексивним контролем", – пояснює Джонсон.

Експерт припустив, що на дронах могли бути SIM-картки для зламу мобільних мереж, що є частиною ширшої кібервійни: історія спроб агентів РФ або Китаю отримати необмежений доступ до польських мереж сягає вже багатьох років.

"Я відвідував чимало форумів із кібербезпеки в Європі, де завжди ставилося питання: "Коли атака в кіберпросторі перетинає межу, за якою необхідна кінетична реакція?" Я ніколи не чув однозначної відповіді на це питання, але НАТО потрібно це з'ясувати, встановити чіткі правила і жорстко карати тих, хто їх порушує. Доки цього не відбудеться, це не припиниться", – розповів аналітик LIGA.net.