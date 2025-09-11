Атакою дронами по Польщі РФ хотіла отримати дані про країну і НАТО, каже військовий аналітик
Мілана Головань
Кореспондентка LIGA.net у Брюсселі
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Завдяки атаці дронами по Польщі 10 вересня Росія хотіла здобути військові дані про цю країну та НАТО. Про це для тексту LIGA.net заявив військовий експерт Warsaw Institute Бенджамін Бардо.
На його думку, цією атакою Москва хотіла отримати інформацію про час реагування НАТО й самої Польщі, а також стан та склад системи протиповітряної оборони.
Бардо також припустив, що Москва хотіла навіть зібрати інформацію електронної розвідки (ELINT) та сигнальної розвідки (SIGINT) під час вторгнення у польський повітряний простір.
Тим часом військовий аналітик Джонсон і польський євродепутат Бедрон заявили LIGA.net, що заліт дронів до Польщі був свідомою дією РФ, а не випадковістю, і це є частиною російської стратегії "рефлексивного контролю".
Коментарі (0)