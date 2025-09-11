Атакою дронами по Польщі РФ хотіла отримати дані про країну і НАТО, каже військовий аналітик

Країна-агресор хотіла отримати інформацію про час реагування та ППО, вважає Бардо

Польські військові на місці падіння російського безпілотника 10 вересня 2025 року (Фото: WOJTEK JARGILO / EPA)

Завдяки атаці дронами по Польщі 10 вересня Росія хотіла здобути військові дані про цю країну та НАТО. Про це для тексту LIGA.net заявив військовий експерт Warsaw Institute Бенджамін Бардо.

На його думку, цією атакою Москва хотіла отримати інформацію про час реагування НАТО й самої Польщі, а також стан та склад системи протиповітряної оборони.

Бардо також припустив, що Москва хотіла навіть зібрати інформацію електронної розвідки (ELINT) та сигнальної розвідки (SIGINT) під час вторгнення у польський повітряний простір.