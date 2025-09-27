В Польшу 10 сентября летело 92 дрона, Украина сбила часть – Зеленский
В ночь на 10 сентября в сторону Польши летело 92 российских дрона. Часть беспилотников сбила украинская противовоздушная оборона, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.
"Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело 92. Мы все сбили. 19, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне", – сказал Зеленский.
Президент также сказал, что Украина готова делиться опытом сбивания дронов.
"Мы давали сигналы некоторым странам... В некоторые страны мы отправим наших людей... А представители некоторых стран будут в Украине", – сказал Зеленский.
Президент также перечислил государства, которые уже столкнулись с появлением неизвестных дронов, и предположил, что Россия таким образом проверяет настроение в обществах этих государств.
"Вы видите Норвегию, Данию. Есть сигналы, мне кажется, утром (27 сентября. – Ред.) от Швеции. Есть Румыния, поляки, есть страны Балтии. Он проверяет, что есть у европейцев. И второе – я уверен, что он [российский диктатор Владимир Путин] дает перед зимой сигналы, чтобы страны – те, которые очень близки к Украине, чтобы почувствовали: а что там с обществом, насколько они готовы дальше поддерживать (Украину. – Ред.)", – сказал Зеленский.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства, а на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства.
- Обломки дронов в Польше продолжают находить спустя неделю после инцидента. О находках сообщалось 17 и 20 сентября.
- А 19 сентября нашли обломки ракеты, которой могли сбивать российские дроны. По информации Rzeczpospolita, именно польская ракета с истребителя F-16 могла повредить жилой дом.
Комментарии (0)