В Польшу 10 сентября летело 92 дрона, Украина сбила часть – Зеленский

Глава государства сообщил, что в ночь на 10 сентября в Польшу попало 19 из 92 беспилотников, которые летели в сторону страны

Залет дронов РФ в Польшу 10 сентября (Фото: EPA)

В ночь на 10 сентября в сторону Польши летело 92 российских дрона. Часть беспилотников сбила украинская противовоздушная оборона, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

"Мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. И поэтому мы считаем, что летело 92. Мы все сбили. 19, считаем, долетело, четыре сбили поляки. Я не сравниваю наши силы. Мы в войне, они не в войне", – сказал Зеленский.

Президент также сказал, что Украина готова делиться опытом сбивания дронов.

"Мы давали сигналы некоторым странам... В некоторые страны мы отправим наших людей... А представители некоторых стран будут в Украине", – сказал Зеленский.

Президент также перечислил государства, которые уже столкнулись с появлением неизвестных дронов, и предположил, что Россия таким образом проверяет настроение в обществах этих государств.

"Вы видите Норвегию, Данию. Есть сигналы, мне кажется, утром (27 сентября. – Ред.) от Швеции. Есть Румыния, поляки, есть страны Балтии. Он проверяет, что есть у европейцев. И второе – я уверен, что он [российский диктатор Владимир Путин] дает перед зимой сигналы, чтобы страны – те, которые очень близки к Украине, чтобы почувствовали: а что там с обществом, насколько они готовы дальше поддерживать (Украину. – Ред.)", – сказал Зеленский.