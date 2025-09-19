В Польше нашли обломки ракеты, которой могли сбивать российские дроны
В Люблинском воеводстве поздно вечером 18 сентября были обнаружены обломки ракеты, которая, вероятно, могла быть использована для сбивания российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши 10 сентября. Об этом сообщила военная полиция.
Обломки нашли в населенном пункте Хойны, что в 30 км от Люблина. Полиция объявила, что проведет тщательную криминалистическую экспертизу этого объекта 19 сентября.
Как сообщает RMF 24, о находке правоохранителям сообщил житель Хойны. По прибытию на место полиция вызвала военных.
Позже полиция сообщила, что начато расследование по факту обнаружения обломков ракеты.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- 16 сентября Rzeczpospolita сообщила, что дом в Польше повредил не дрон, а ракета с истребителя F-16, которой сбивали БпЛА. Президент Польши потребовал объяснений после этой информации, а премьер заявил, что ответственность за повреждения на России, а не на польских военных.
- 17 сентября в польском лесу нашли еще один российский дрон.
