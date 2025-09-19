В Польше нашли обломки ракеты, которой могли сбивать российские дроны

Военная полиция Польши (Иллюстративное фото: x.com/Zandarmeria)

В Люблинском воеводстве поздно вечером 18 сентября были обнаружены обломки ракеты, которая, вероятно, могла быть использована для сбивания российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши 10 сентября. Об этом сообщила военная полиция.

Обломки нашли в населенном пункте Хойны, что в 30 км от Люблина. Полиция объявила, что проведет тщательную криминалистическую экспертизу этого объекта 19 сентября.

Как сообщает RMF 24, о находке правоохранителям сообщил житель Хойны. По прибытию на место полиция вызвала военных.

Позже полиция сообщила, что начато расследование по факту обнаружения обломков ракеты.