У Польщі знайшли уламки ракети, якою могли збивати російські дрони
У Люблінському воєводстві пізно ввечері 18 вересня було виявлено уламки ракети, яку, ймовірно, могли використати для збиття російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі 10 вересня. Про це повідомила військова поліція.
Уламки знайшли в населеному пункті Хойни, що за 30 км від Любліна. Поліція оголосила, що проведе ретельну криміналістичну експертизу цього об'єкта 19 вересня.
Як повідомляє RMF 24, про знахідку правоохоронцям повідомив житель Хойни. Після прибуття на місце поліція викликала військових.
Пізніше поліція повідомила, що розпочато розслідування за фактом виявлення уламків ракети.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- 16 вересня Rzeczpospolita повідомила, що будинок у Польщі пошкодив не дрон, а ракета з винищувача F-16, якою збивали БпЛА. Президент Польщі зажадав пояснень після цієї інформації, а прем'єр заявив, що відповідальність за пошкодження на Росії, а не на польських військових.
- 17 вересня в польському лісі знайшли ще один російський дрон.
