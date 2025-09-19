У Польщі знайшли уламки ракети, якою могли збивати російські дрони

Військова поліція Польщі (Ілюстративне фото: x.com/Zandarmeria)

У Люблінському воєводстві пізно ввечері 18 вересня було виявлено уламки ракети, яку, ймовірно, могли використати для збиття російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі 10 вересня. Про це повідомила військова поліція.

Уламки знайшли в населеному пункті Хойни, що за 30 км від Любліна. Поліція оголосила, що проведе ретельну криміналістичну експертизу цього об'єкта 19 вересня.

Як повідомляє RMF 24, про знахідку правоохоронцям повідомив житель Хойни. Після прибуття на місце поліція викликала військових.

Пізніше поліція повідомила, що розпочато розслідування за фактом виявлення уламків ракети.