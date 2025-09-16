Rzeczpospolita: Будинок у Польщі міг пошкодити не дрон, а ракета з польського літака F-16

Пошкоджений будинок у Польщі (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

На будинок у Польщі, який постраждав 10 вересня під час порушення російськими дронами повітряного простору країни, могла впасти ракета з винищувача F-16. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані, отримані від анонімних співрозмовників із неназваних органів державної безпеки.

Йдеться про будинок у Вирики-Волі під Влодавою, що неподалік кордону з Білоруссю. Люблінська прокуратура ідентифікувала рештки 17 дронів, але цей об'єкт залишається невпізнаним.

"Наразі об'єкт не ідентифіковано ні як безпілотник, ні як його фрагменти", – ідеться в короткій заяві відомства.

Прессекретарка окружної прокуратури в Любліні Агнєшка Кемпка заявила, що не може точно сказати, що саме впало на будинок у Вириках, очікують на висновок спеціального експерта.

У житловому будинку пошкоджено дах і пробито стелю. Господарі вижили, жінка розповіла польським медіа, що встигла покинути спальню за кілька хвилин до того, як уламки впали всередину.

"Це була ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виникли неполадки в системі наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не злетіла і не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої детонатора. Був російський авіаудар, і польська сторона оборонялася", – сказав співрозмовник Rzeczpospolita.

Довжина ракети близько трьох метрів, а вага – понад 150 кг.

За словами колишнього офіцера військової розвідки та аналітика підполковника Мацея Корова, це був кінетичний удар.

"Не було ні вибуху, ні детонації, як видно на фотографіях зруйнованого будинку", – сказав він.