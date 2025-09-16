Rzeczpospolita: Будинок у Польщі міг пошкодити не дрон, а ракета з польського літака F-16
На будинок у Польщі, який постраждав 10 вересня під час порушення російськими дронами повітряного простору країни, могла впасти ракета з винищувача F-16. Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на дані, отримані від анонімних співрозмовників із неназваних органів державної безпеки.
Йдеться про будинок у Вирики-Волі під Влодавою, що неподалік кордону з Білоруссю. Люблінська прокуратура ідентифікувала рештки 17 дронів, але цей об'єкт залишається невпізнаним.
"Наразі об'єкт не ідентифіковано ні як безпілотник, ні як його фрагменти", – ідеться в короткій заяві відомства.
Прессекретарка окружної прокуратури в Любліні Агнєшка Кемпка заявила, що не може точно сказати, що саме впало на будинок у Вириках, очікують на висновок спеціального експерта.
У житловому будинку пошкоджено дах і пробито стелю. Господарі вижили, жінка розповіла польським медіа, що встигла покинути спальню за кілька хвилин до того, як уламки впали всередину.
"Це була ракета класу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту виникли неполадки в системі наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не злетіла і не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні пристрої детонатора. Був російський авіаудар, і польська сторона оборонялася", – сказав співрозмовник Rzeczpospolita.
Довжина ракети близько трьох метрів, а вага – понад 150 кг.
За словами колишнього офіцера військової розвідки та аналітика підполковника Мацея Корова, це був кінетичний удар.
"Не було ні вибуху, ні детонації, як видно на фотографіях зруйнованого будинку", – сказав він.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- 11 вересня Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Але Сікорський це спростував.
- Як повідомляло Bild, збиття одного дрона в Польщі коштувало НАТО 400 000 євро – піднімали F-35 і використовували ракети AIM-9 Sidewinder. Шукають альтернативу на майбутнє.
