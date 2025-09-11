Bild: Збиття одного дрона в Польщі коштувало НАТО 400 000 євро. Шукають альтернативу
Збиття одного з російських дронів, які 10 вересня залетіли в Польщу, обійшлося НАТО в 400 000 євро. Однак альянс має намір розглянути альтернативні варіанти протидії російським провокаціям, передає Bild.
За інформацією німецької газети, пілоти винищувачів F-35 били по дронах ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск однієї такої ракети коштує понад 400 000 євро, а вартість російських БпЛА не перевищує кількох тисяч євро.
"У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу", – сказав Bild неназваний офіцер-високопосадовець НАТО.
Як стверджує газета, у НАТО розглядають три варіанти майбутньої протидії російським провокаціям.
Перший – альянс міг би розгорнути додаткові засоби протиповітряної оборони на східному фланзі. Йдеться про винищувачі, системи Patriot і IRIS-T, а також військових.
Другий варіант – можливий запуск місії стримування порушень повітряного простору за аналогією з "Балтійським вартовим", де задіяні військові кораблі, підводні човни, розвідувальні літаки та безпілотники. Ця місія потрібна для запобігання саботажу підводних кабелів і моніторингу російського тіньового флоту.
Однак за інформацією Bild, поки незрозуміло, чи хочуть союзники по НАТО ще одну місію стримування.
Третій варіант – НАТО може взяти приклад з України, у якої є "більш ефективні засоби захисту" від дронів РФ. Наприклад, звукові датчики для виявлення дронів, що дзижчать, або мобільні вогневі групи.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- У відповідь на російські дрони Швеція терміново спрямовує допомогу Польщі – засоби протиповітряної оборони та літаки.
- Канцлер Німеччини Мерц заявив, що ППО спрацювала не так добре, як повинна була. Цей інцидент викличе дискусії в НАТО та ЄС.
