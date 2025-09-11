Bild: Збиття одного дрона в Польщі коштувало НАТО 400 000 євро. Шукають альтернативу

Один із варіантів передбачає, що НАТО може перейняти досвід України з протидії дронам

Знайдений російський дрон (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Збиття одного з російських дронів, які 10 вересня залетіли в Польщу, обійшлося НАТО в 400 000 євро. Однак альянс має намір розглянути альтернативні варіанти протидії російським провокаціям, передає Bild.

За інформацією німецької газети, пілоти винищувачів F-35 били по дронах ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск однієї такої ракети коштує понад 400 000 євро, а вартість російських БпЛА не перевищує кількох тисяч євро.

"У довгостроковій перспективі використання F-35 проти безпілотників не має військового сенсу", – сказав Bild неназваний офіцер-високопосадовець НАТО.

Як стверджує газета, у НАТО розглядають три варіанти майбутньої протидії російським провокаціям.

Перший – альянс міг би розгорнути додаткові засоби протиповітряної оборони на східному фланзі. Йдеться про винищувачі, системи Patriot і IRIS-T, а також військових.

Другий варіант – можливий запуск місії стримування порушень повітряного простору за аналогією з "Балтійським вартовим", де задіяні військові кораблі, підводні човни, розвідувальні літаки та безпілотники. Ця місія потрібна для запобігання саботажу підводних кабелів і моніторингу російського тіньового флоту.

Однак за інформацією Bild, поки незрозуміло, чи хочуть союзники по НАТО ще одну місію стримування.

Третій варіант – НАТО може взяти приклад з України, у якої є "більш ефективні засоби захисту" від дронів РФ. Наприклад, звукові датчики для виявлення дронів, що дзижчать, або мобільні вогневі групи.